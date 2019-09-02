Son dakika haberi... Galatasaray, Gabonlu yıldız Lemina'nın transferini açıkladı. Yıldız futbolcunun uçağı İstanbul'a gelirken, transferle ilgili KAP duyurusu yapıldı.
GALATASARAY'DAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Detaylar geliyor...
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