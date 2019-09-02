Beşiktaş transferin son gününde hücum hattına takviye yaptı. Siyah-beyazlılar Sporting forması giyen 28 yaşındaki Malili oyuncu Abdoulay Diaby için kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Portekiz Ligi takımlarından Sporting'de forma giyen Abdoulay Diaby ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'dan Sporting'e 4.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Sağ kanatta ve forvet mevkisinde forma giyen Diaby, Portekiz ekibinde çıktığı 47 maçta 7 gol atarken 8 de asist yaptı.

ABDOULAY DİABY KİMDİR?

Futbola Fransız ekibi Sedan'ın altyapısında başlayan ve A takıma yükselen Abdoulay Diaby, 2013 yazında bedelsiz olarak Lille'e katıldı.

İki sezon kiralık olarak Belçika'da Mouscron forması giyen Diaby, 2015 yazında Lille'den 2 milyon euro'ya Club Brugge'a transfer oldu.

Belçika ekibinde 3 yıl geçiren Malili futbolcu 2018 yazında ise 4,5 milyon euro'luk bedelle Sporting'in yolunu tuttu. Sporting'deki ilk sezonunda 45 resmi maça çıkan ve 6 gol, 4 asistlik katkı veren Diaby, bu sezon ise takımıyla şu ana kadar 3 maçta süre aldı.

Asıl bölgesi sağ kanat olan ancak gol yollarında da görev yapan 1.73 boyundaki solak futbolcu, bugüne dek Mali Milli Takımı formasını da 17 kez giydi ve 5 gol attı.