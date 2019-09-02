Galatasaray'dan son dakika bombası! Ezeli rakibe büyük çalım! Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de Kayserispor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray, Falcao ve Andone bombası ile de transfer sezonunun son gecesine damga vurdu. Falcao ve Andone transferleri ile de yetinmeyen sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibine de büyük bir çalım atmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin son gününde Gabonlu yıldızı İstanbul'a getirecek olan Galatasaray, yıldız oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

02.09.2019 09:46 - Son Güncelleme: 02.09.2019 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





