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Galatasaray'dan son dakika bombası! Ezeli rakibe büyük çalım! Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de Kayserispor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray, Falcao ve Andone bombası ile de transfer sezonunun son gecesine damga vurdu. Falcao ve Andone transferleri ile de yetinmeyen sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibine de büyük bir çalım atmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin son gününde Gabonlu yıldızı İstanbul'a getirecek olan Galatasaray, yıldız oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

02.09.2019 09:46 - Son Güncelleme: 02.09.2019 09:46
Galatasaray'dan son dakika bombası! Ezeli rakibe büyük çalım! Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor

Galatasaray transfer döneminin son günü büyük bir sürprize imza attı.

Galatasaray'dan son dakika bombası! Ezeli rakibe büyük çalım! Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor

Falcao transferiyle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar transferde dur durak bilmiyor.

Galatasaray'dan son dakika bombası! Ezeli rakibe büyük çalım! Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor

Falcao transferinden sonra sarı-kırmızılılar Florin Andone'yi KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan son dakika bombası! Ezeli rakibe büyük çalım! Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor

Cimbom'da en büyük sürpriz ise Diagne'nin ayrılışı oldu.

Galatasaray'dan son dakika bombası! Ezeli rakibe büyük çalım! Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor

Sarı-kırmızılılar bonservisi ile satılması beklenen golcü futbolcuyu rakibine kiraladı.

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