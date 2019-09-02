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  • 02.09.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 13:15

'e kiralandı! İşte bonservis bedeli

A,Ş.,profesyonel futbolcumuz ’nin kulübüne geçici i üzerine anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

KAP'a bildirildi! Mbaye Diagne...
A.Ş. tarafından 'a yapılan bildiri şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz 'nin geçici i konusunda kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir.



Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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