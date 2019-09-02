Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 02.09.2019 22:50
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 22:50

Son dakika: 'yi kadrosuna kattı

Kulübü, Portekiz ekibi Sporting'den 'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bir yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.

'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, 'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Beşiktaş Abdoulay Diaby'yi kadrosuna kattı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri