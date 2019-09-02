Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bir yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
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