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  • 02.09.2019 20:16
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 20:16

kimdir, futbolu bırakıyor mu? Volkan Demirel'in jübile maçı ne zaman yapılacak?

Yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan 'in futbolu bırakıp bırakmayacağı merakla araştırılıyordu. Konu hakkında Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Peki, ? Volkan Demirel'in jübilesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Volkan Demirel futbolu bırakıyor mu?

Bir süredir Fenerbahçeli Volkan Demirel'in ne yapacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Sarı-lacivertli kulüpten konu hakkında açıklama yapıldı. Böylece futbolseverlerin Volkan Demirel futbolu bırakıyor mu sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Volkan Demirel'in jübile maçı ne zaman yapılacak?

VOLKAN DEMİREL FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Fenerbahçe, Volkan Demirel'in teknik ekibe dahil edileceğini ve oyuncu için bir jübile maçı düzenleneceğini açıkladı.

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