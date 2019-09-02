Bir süredir Fenerbahçeli Volkan Demirel'in ne yapacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Sarı-lacivertli kulüpten konu hakkında açıklama yapıldı. Böylece futbolseverlerin Volkan Demirel futbolu bırakıyor mu sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Volkan Demirel'in jübile maçı ne zaman yapılacak?

VOLKAN DEMİREL FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Fenerbahçe, Volkan Demirel'in teknik ekibe dahil edileceğini ve oyuncu için bir jübile maçı düzenleneceğini açıkladı.