Son dakika transfer haberleri... İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer raporu...
Spor Toto Süper Lig'de 17 Haziran'da başlayan transfer sezonu bu gece itibariyle sona eriyor. Transfer sezonunda perdenin kapanmasına saatler kala Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor. Özellikle 4 büyükler transfer döneminin son günlerine gelinirken vitesi yükseltmişti. Ara transfer dönemi olan 4 Ocak tarihine kadar kadrosuna yeni isimleri katamayacak olan ekipler, hata yapmak istemiyor ve bombalar ardı ardına geliyor. İşte Spor Toto Süper Lig'in 4 devi olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer raporu...
Bu sezon eski günlerine dönmek için transferde Başkane Ahmet Ağaoğlu ve teknik patron Ünal Karaman'ın liderliğinde birçok ismi kadrosuna katan Karadeniz ekibi Trabzonspor sezon sonunda şampiyonluk kupasını uzun bir aradan sonra taraftarlarına hediye etmek istiyor. Transfer sezonunu 9'u paf takımlardan olmak üzere 28 isimle tamamladı. İşte Fırtına'nın transfer raporu...