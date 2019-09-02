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  • 02.09.2019 22:47
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 22:47

Son dakika: resmen 'da! İşte in maliyeti...

, ekiplerinden Southampton Kulübü'nde forma giyen Mario Rene Junior Lemina'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Yaz döneminin anmasına kısa bir süre kala , bir transferi daha açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, ekiplerinden Southampton'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 'nın kiralandığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'A yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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