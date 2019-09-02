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Falcao çılgınlıgı! 10 bin taraftarı büyük bir coşkuyla karşıladı

Sarı-Kırmızılılar, yılın ine dün kavuştu... Falcao, G.Saray taraftarıyla kucaklaştı, yıkıldı... Gösterilen ilgi karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Kolombiyalı golcü, “Burada olduğum için çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Falcao çılgınlıgı
G.Saray taraftarı yılın i Radamel Falcao'ya dün kavuştu... Sarı- Kırmızılı taraftarlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren formalarını hazırladı ve havalimanına doğru yola çıktı. trafiği kilitlendi. Metro ve Metrobüs'ler doldu taştı... Falcao daha İstanbul'a ayak basmadan etkisini göstermeye başladı.



FALCAO'NUN UÇAĞI RÖTAR YAPTI
Yaklaşık 10 bin Galatasaray taraftarı, Falcao'nun özel uçağının rötar da yapamsı nedeniyle saatlerce havalimanında beklediler. Akşam saatlerinde ise taraftarlar Falcao'ya kavuştu.



​DÜNYA FALCAO'YU KONUŞTU
G.Saray'ın Falcao için yaptığı karşılama dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Yıldız futbolcunun karşılaması Twitter'da dünya gündeminde ilk 3 sırada kendisine yer buldu.



GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM
Kısas bir açıklamada bulunan Falcao, "Tanrı'ya şükürler olsun ki 'dayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Falcao ve eşi havalimanına gelen Sarı-Kırmızılı taraftarlara 'üçlü' çektirdi. Coşku tavan yaptı.​



G.Saray 2. Başkanı Albayrak Falcao ile birlikte la İstanbul'a geldi.

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