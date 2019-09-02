G.Saray taraftarı yılın transferi Radamel Falcao'ya dün kavuştu... Sarı- Kırmızılı taraftarlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren formalarını hazırladı ve havalimanına doğru yola çıktı. İstanbul trafiği kilitlendi. Metro ve Metrobüs'ler doldu taştı... Falcao daha İstanbul'a ayak basmadan etkisini göstermeye başladı.
FALCAO'NUN UÇAĞI RÖTAR YAPTI
Yaklaşık 10 bin Galatasaray taraftarı, Falcao'nun özel uçağının rötar da yapamsı nedeniyle saatlerce havalimanında beklediler. Akşam saatlerinde ise taraftarlar Falcao'ya kavuştu.
DÜNYA FALCAO'YU KONUŞTU
G.Saray'ın Falcao için yaptığı karşılama dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Yıldız futbolcunun karşılaması Twitter'da dünya gündeminde ilk 3 sırada kendisine yer buldu.
GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM
Kısas bir açıklamada bulunan Falcao, "Tanrı'ya şükürler olsun ki Galatasaray'dayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Falcao ve eşi havalimanına gelen Sarı-Kırmızılı taraftarlara 'üçlü' çektirdi. Coşku tavan yaptı.
G.Saray 2. Başkanı Albayrak Falcao ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi.
FALCAO'NUN UÇAĞI RÖTAR YAPTI
Yaklaşık 10 bin Galatasaray taraftarı, Falcao'nun özel uçağının rötar da yapamsı nedeniyle saatlerce havalimanında beklediler. Akşam saatlerinde ise taraftarlar Falcao'ya kavuştu.
DÜNYA FALCAO'YU KONUŞTU
G.Saray'ın Falcao için yaptığı karşılama dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Yıldız futbolcunun karşılaması Twitter'da dünya gündeminde ilk 3 sırada kendisine yer buldu.
GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM
Kısas bir açıklamada bulunan Falcao, "Tanrı'ya şükürler olsun ki Galatasaray'dayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Falcao ve eşi havalimanına gelen Sarı-Kırmızılı taraftarlara 'üçlü' çektirdi. Coşku tavan yaptı.
G.Saray 2. Başkanı Albayrak Falcao ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi.
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