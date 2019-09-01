Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Marsilya'nın Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo'nun transferi için Fransız kulübüyle anlaştı.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK

Gustavo ile Fenerbahçe'nin, 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Brezilyalı yıldız bu akşam İstanbul'a gelecek.

SENELİK 3,5 MİLYON EURO KAZANACAK

5,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek olan Gustavo'nun senelik de 3,5 milyon Euro net ücret kazanacağı dile getirildi.