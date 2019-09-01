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  • 01.09.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 16:02

Son dakika haberi: 'de

, inde mutlu sona ulaştı!.. Son dakika haberine göre; sarı lacivertliler, Marsilya'da forma giyen Brezilyalı ön liberonun transferi için Fransız kulübüyle anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den bir transfer daha!

uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Marsilya'nın Brezilyalı ön liberosu 'nun i için Fransız kulübüyle anlaştı.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK
Gustavo ile Fenerbahçe'nin, 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Brezilyalı yıldız bu akşam İstanbul'a gelecek.

SENELİK 3,5 MİLYON EURO KAZANACAK
5,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek olan Gustavo'nun senelik de 3,5 milyon Euro net ücret kazanacağı dile getirildi.

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