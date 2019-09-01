Marsilya’dan Luiz Gustavo için peşin şartı!

Fenerbahçe'nin ısrarla peşinde olduğu Luiz Gustavo hakkında Fransız basınından önemli bir ayrıntı geldi. L'Equipe gazetesi, Olimpik Marsilya kulübü ile yapılan görüşmelerin bonservis bedelinin ödenmesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdiğini yazdı.
Habere göre Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'nun, Nantes'dan Valentin Rongier'i kadrolarına katabilmek adına Gustavo'nun bonservisini peşin istediği ancak Fenerbahçe'nin ödemeyi ancak taksitle yapabileceği için görüşmelerin tıkandığını yazdı. Fenerbahçe ile Marsilya kulübü arasındaki görüşmeler halen devam ediyor.
Bu transferde en kritik günün bugün olduğu ifade ediliyor.
Habere göre Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'nun, Nantes'dan Valentin Rongier'i kadrolarına katabilmek adına Gustavo'nun bonservisini peşin istediği ancak Fenerbahçe'nin ödemeyi ancak taksitle yapabileceği için görüşmelerin tıkandığını yazdı. Fenerbahçe ile Marsilya kulübü arasındaki görüşmeler halen devam ediyor.
Bu transferde en kritik günün bugün olduğu ifade ediliyor.
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