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Marsilya’dan Luiz Gustavo için peşin şartı!

L’equipe’in haberine göre , Gustavo’nun bonservis bedelini taksitle ödemek istedi. Marsilya Başkanı Eyraud Nantes’dan Rongier’in ini gerçekleştirmek için parayı peşin istedi. Gustavo transferinde en kritik gün bugün!

Marsilya’dan peşin şartı
'nin ısrarla peşinde olduğu Luiz Gustavo hakkında Fransız basınından önemli bir ayrıntı geldi. L'Equipe gazetesi, Olimpik Marsilya kulübü ile yapılan görüşmelerin bonservis bedelinin ödenmesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdiğini yazdı.

Habere göre Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'nun, Nantes'dan Valentin Rongier'i kadrolarına katabilmek adına Gustavo'nun bonservisini peşin istediği ancak Fenerbahçe'nin ödemeyi ancak taksitle yapabileceği için görüşmelerin tıkandığını yazdı. Fenerbahçe ile Marsilya kulübü arasındaki görüşmeler halen devam ediyor.




Bu de en kritik günün bugün olduğu ifade ediliyor.

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