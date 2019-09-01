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  • 01.09.2019 16:59
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 17:50

Galatasaray taraftarı yeni golcü Falcao'yu bekliyor!

Galatasaray'ın Fransa ekiplerinden Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao'yu, sarı-kırmızılı taraftarlar beklemeye koyuldu. Günün erken saatlerinde Florya Genel Havacılık önünde toplanan Galatasaraylı taraflarlar, meşalelerle yeni yıldızlarının İstanbul'a inmesini bekliyor. Sarı-kırmızılı taraftarların, transferde yoğun mesai harcayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a da tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.

Yeni transfer Radamel Falcao'nun gelişi nedeniyle E5, Atatürk Havalimanı'na giden yollar, sahil yolu, Florya, Sefaköy, Yeşilköy yollarında büyük yoğunluk yaşandığı dile getirildi.

Galatasaray'ın Fransa ekiplerinden Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao'yu, sarı-kırmızılı taraftarlar beklemeye koyuldu. Günün erken saatlerinde Florya Genel Havacılık önünde toplanan Galatasaraylı taraflarlar, meşalelerle yeni yıldızlarının İstanbul'a inmesini bekliyor.

Sarı-kırmızılı taraftaların, transferde yoğun mesai harcayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a da tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.

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