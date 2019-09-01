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  • 01.09.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 13:07

Falcao İstanbul'a geldi mi? Galatasaray'ın yeni golcüsü Radamel Falcao ne zaman, saat kaçta gelecek?

Galataray Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı kulüp, Falcao transferini KAP'a bildirmişti. Falcao'nun bugün İstanbul'a geleceği netleşirken, uçağın iniş saati duyuruldu. Peki, Galatasaray'ın yeni golcüsü Radamel Falcao ne zaman, saat kaçta gelecek? Falcao İstanbul'a geldi mi? İşte merak edilenler...

Falcao İstanbul'a geldi mi?

Falcao İstanbul'a geldi mi? Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Falcao transferinde müjdeli haber geldi. Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-Kırmızılılar Falcao'nun geliş saatini taraftarlarıyla paylaştı. Peki, Radamel Falcao ne zaman, saat kaçta gelecek? Falcao İstanbul'a geldi mi? İşte Falcao'nun geliş saati...

FALCAO İSTANBUL'A SAAT KAÇTA GELECEK?

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Falcao saat 16.00'da İstanbul'da olacak.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama:

"Transfer görüşmelerine başladığımız Radamel Falcao, bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacaktır."

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