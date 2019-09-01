Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte Falcao'nun alacağı ücret
Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar uzun süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Dünyaca ünlü yıldızın sözleşme detayları da netleşti. Galatasaray'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı Radamel Falcao'nun alacağı ücret belli oldu. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Falcao'nun geleceği saati de açıkladı...
01.09.2019 12:42
- Son Güncelleme: 01.09.2019 12:42
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