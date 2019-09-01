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Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte Falcao'nun alacağı ücret

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar uzun süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Dünyaca ünlü yıldızın sözleşme detayları da netleşti. Galatasaray'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı Radamel Falcao'nun alacağı ücret belli oldu. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Falcao'nun geleceği saati de açıkladı...

01.09.2019 12:42 - Son Güncelleme: 01.09.2019 12:42
Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte Falcao'nun alacağı ücret

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte Falcao'nun alacağı ücret

Uzun süredir yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi mutlu sonla bitti.

Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte Falcao'nun alacağı ücret

Sarı-kırmızılı kurmaylar yıldız golcü ile her konuda anlaşma sağlamış ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco'yu bir türlü ikna edememişti.

Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte Falcao'nun alacağı ücret

Fransız ekibi, Falcao için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ve oyuncunun takımda kalması için önüne engeller koymuştu.

Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte Falcao'nun alacağı ücret

Santrfor bölgesine Ben Yedder ve Slimani'yi alan Monaco, Falcao'nun takımda kalması için yeni sözleşme teklifinde bulunmuştu.

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