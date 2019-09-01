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  • 01.09.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 18:55

Son dakika haberleri... Diagne'yi 'e kiraladı!

ünlü golcü Falcao inin ardından Diagne'yi takımdan gönderdi. Sarı kırmızılılar şampiyonluk bonuslarıyla birlikte 13 milyon euroya kadrosuna kattığı Diagne'yi 'e kiraladı.

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

ünlü golcü Falcao inin ardından Diagne'yi takımdan gönderdi.

La Gazzetta Dello Sports'un haberine göre, Galatasaray, Diagne'nin satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar Mbaye Diagne'yi satın alma opsiyonu ile kiraladı.

Uzun süredir beklediği teklifleri alamayan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. .şampiyonluk bonusları ile birlikte 13 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya katılan Diagne'den zarar etmek istemeyen Galatasaray yönetimi oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı.

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