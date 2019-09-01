Galatasaray ünlü golcü Falcao transferinin ardından Diagne'yi takımdan gönderdi.

La Gazzetta Dello Sports'un haberine göre, Galatasaray, Diagne'nin satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda Anderlecht ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar Mbaye Diagne'yi satın alma opsiyonu ile kiraladı.

Uzun süredir beklediği teklifleri alamayan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. .şampiyonluk bonusları ile birlikte 13 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya katılan Diagne'den zarar etmek istemeyen Galatasaray yönetimi oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı.