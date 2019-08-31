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  • 31.08.2019 14:45
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 14:49

lı Emre Mor, maçında gördüğü için özür diledi

'ın bu sezon transfer ettiği genç futbolcu Emre Mor, maçında gördüğü için özür diledi. Mor, mesajında "Gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Emre Mor özür diledi

lı futbolcu Emre Mor, 'in 3. haftasında dün oynanan İstikbal Mobilya maçında gördüğü tan dolayı özür diledi.

deplasmanında 89. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Emre Mor, sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu belirten Emre, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beklentiyi bu maçta karşılayamadığım için tüm içtenliğimle söylemeliyim ki çok üzgünüm. İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalar sizlere gösterecek. Çok çalışıp, en iyi Emre'yi sahada izleteceğim.



Ayrıca gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim. Dün akşam çıkarılacak birçok ders oldu. Takımımız karakterini son ana kadar korudu ve galibiyeti aldı. Bizlere olan inancınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim."

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