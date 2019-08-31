Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Mısırlı yıldız Mohamed Elneny transferini resmen duyurdu. Arsenal'den kiralanan futbolcu orta sahada görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ ELNENY TRANSFERİNİ BÖYLE DUYURDU

Kulübümüz, Mohamed Elneny'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Arsenal kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.



Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

MOHAMED ELNENY KİMDİR?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny, 1992 doğumlu 27 yaşında. Arsenal ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ohamed Elneny, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 8 karşılaşmada 379 dakika süre aldı gol yada asist üretemedi.



Futbol eğitimini El Ahly kulübünde alan Mohamed Elneny, 2013 yılınd Basel'in dikkatini çekti. İlk yurt dışı deneyimini İsviçre'de yaşayan Mohamed Elneny, 640 bin euro bonservis bedeli ile transfer oldu. 2016 yılında Arsenal, 12,5 milyon euro ödeyerek Mısırlı yıldızı kadrosuna kattı. 75 kez Mısır Milli Takımı formasını terleten Mohamed Elneny, kulüpler kariyerinde 272 maçta 15 gol ve 19 asist kaydetti.