87'de Babel 2-1'e getirdi. 90'da Emre Mor atıldı... Skoru 2-2 yapan Umut kızardı... Son saniyede Adem ipten aldı
T ARİHE geçecek maçta Galatasaray kazandı... Sarı-Kırmızılılar tam 5 kırmızı kartın çıktığı maçta Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yendi. Cimbom böylece hakem hataları ve VAR'ın damga vurduğu gecede bu sezonki ilk galibiyetini aldı. 38'de Luyindama'nın büyük hatasında Henrique skoru 1-0 yaptı.
BABEL ATTI, VAR İPTAL ETTİ
60'ta Babel'in golü VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 65'te Galatasaray penaltı kazandı. Topla elle oynayan Abdennour ikinci sarı kartı görüp oyundan atıldı.
DEFANSA ÇARPIP GOL OLDU
BELHANDA penaltıda hata yapmadı: 1-1. 73. dakikada Henrique de çift sarı karttan atılınca Kayseri 9 kişi kaldı. 87'de Babel'in şutu savunmaya çarparak ağlara gitti: 1-2
EMRE 1 DAKİKADA KIZARDI
90'da Emre Mor 1 dakikada 2 sarı kart görerek oyundan atıldı. 90+1. dakikada Kayserispor, Umut ile 2-2'yi buldu. Galatasaraylılar'ın faul itirazı sonuç vermedi.
ÜMİT DAVALA'YA DA KIRMIZI
90+9. dakikada Galatasaray birkez daha öne geçti. Adem Büyük çok şık bir golle takımına 3 puanı getirdi: 2-3. Son saniyede G.Saray antrenörü Ümit Davala da kırmızı kart gördü.
T ARİHE geçecek maçta Galatasaray kazandı... Sarı-Kırmızılılar tam 5 kırmızı kartın çıktığı maçta Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yendi. Cimbom böylece hakem hataları ve VAR'ın damga vurduğu gecede bu sezonki ilk galibiyetini aldı. 38'de Luyindama'nın büyük hatasında Henrique skoru 1-0 yaptı.
BABEL ATTI, VAR İPTAL ETTİ
60'ta Babel'in golü VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 65'te Galatasaray penaltı kazandı. Topla elle oynayan Abdennour ikinci sarı kartı görüp oyundan atıldı.
DEFANSA ÇARPIP GOL OLDU
BELHANDA penaltıda hata yapmadı: 1-1. 73. dakikada Henrique de çift sarı karttan atılınca Kayseri 9 kişi kaldı. 87'de Babel'in şutu savunmaya çarparak ağlara gitti: 1-2
EMRE 1 DAKİKADA KIZARDI
90'da Emre Mor 1 dakikada 2 sarı kart görerek oyundan atıldı. 90+1. dakikada Kayserispor, Umut ile 2-2'yi buldu. Galatasaraylılar'ın faul itirazı sonuç vermedi.
ÜMİT DAVALA'YA DA KIRMIZI
90+9. dakikada Galatasaray birkez daha öne geçti. Adem Büyük çok şık bir golle takımına 3 puanı getirdi: 2-3. Son saniyede G.Saray antrenörü Ümit Davala da kırmızı kart gördü.
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