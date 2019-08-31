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  • Son Güncelleme: 31.08.2019 21:41

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Süper Lig'in 3. haftasında , Vodafone Stadı'nda 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında , Vodafone Stadı'nda 'u konuk ediyor.

21.45'te başlayan ve Vodafone Stadyumu'nda oynanaN karşılaşmayı hakm Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Güven Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan Çağlayan

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