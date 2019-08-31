Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

21.45'te başlayan ve Vodafone Stadyumu'nda oynanaN karşılaşmayı hakm Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Güven Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan Çağlayan