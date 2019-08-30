UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları dün Monte Carlo'da çekildi... Kura çekimine son torbadan katılan Galatasaray çok zorlu rakiplerle eşleşti. Sarı-Kırmızılılar, A Grubu'nda Fransız futbolunun dev ekibi PSG, Şampiyonlar Ligi'ni tarihte en çok kazanan takım olan Real Madrid ve Belçika temsilcisi Club Brugge ile eşleşti... Grupta ilk iki sırayı alacak takımlar bir üst tura yükselecek. 3. sıradaki takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Galatasaray'ın grup fikstürü ise şöyle: 18 Eylül: Club Brugge (D), 1 Ekim: PSG, 22 Ekim: Real Madrid, 6 Kasım Real Madrid (D), 26 Kasım: Club Brugge, 11 Aralık: PSG (D).
KUPANIN ELÇİSİ HAMİT ALTINTOP
Finali İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun elçisi Hamit Altıntop oldu. Kupayla kuranın yapıldığı salona giren Altıntop büyük alkış aldı.
NEYMAR GİDİYOR, EN BÜYÜK KOZ MBAPPE
Avrupa'nın en pahalı takımlarından biri olan PSG'nin süper yıldızı Neymar, Barcelona'ya gitmek üzere... Tuchel'in en büyük kozu Fransız Kylian Mbappe... Uruguaylı Cavani de çok usta bir golcü.
İSMİ BÜYÜK AMA KRİZDE!
Son 4 yılın 3'ünde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, Zidane yönetiminde sezona sıkıntılı başladı. Takımın en büyük silahı yeni transfer Eden Hazard olacak.
17 YIL SONRA RAKİP OLDU
Belçika'nın ekol ekibi Brugge, 2002-2003'te yine Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'a Devler Ligi'nde rakip olmuştu. Takımın en pahalı ismi Hans Vanaken.
TERİM: EN ÖNEMLİ GRUPLARDAN BİRİSİ
Fatih Terim kurayı değerlendirdi... Tecrübeli hoca, "Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes yer gösteriyor ama onların da kolay olmadığı bir gerçek. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
KUPANIN ELÇİSİ HAMİT ALTINTOP
Finali İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun elçisi Hamit Altıntop oldu. Kupayla kuranın yapıldığı salona giren Altıntop büyük alkış aldı.
NEYMAR GİDİYOR, EN BÜYÜK KOZ MBAPPE
Avrupa'nın en pahalı takımlarından biri olan PSG'nin süper yıldızı Neymar, Barcelona'ya gitmek üzere... Tuchel'in en büyük kozu Fransız Kylian Mbappe... Uruguaylı Cavani de çok usta bir golcü.
İSMİ BÜYÜK AMA KRİZDE!
Son 4 yılın 3'ünde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, Zidane yönetiminde sezona sıkıntılı başladı. Takımın en büyük silahı yeni transfer Eden Hazard olacak.
17 YIL SONRA RAKİP OLDU
Belçika'nın ekol ekibi Brugge, 2002-2003'te yine Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'a Devler Ligi'nde rakip olmuştu. Takımın en pahalı ismi Hans Vanaken.
TERİM: EN ÖNEMLİ GRUPLARDAN BİRİSİ
Fatih Terim kurayı değerlendirdi... Tecrübeli hoca, "Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes yer gösteriyor ama onların da kolay olmadığı bir gerçek. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
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