Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! Sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri bu akşam belli oldu. Sarı-kırmızılılar PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile A grubunda yer aldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakilerinin belli olmasının ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Kura sonrası Galatasaraylı taraftarlar yüzlerce yorum paylaşt. İşte Galatasaray'ın grup kurası sonrası sosyal medya tepkileri...
29.08.2019 23:11
- Son Güncelleme: 29.08.2019 23:33
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