Kayserispor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde zorlu gruba düşen Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Transfer çalışmalarıyla taraftarını heyecanlandıran Galatasaray galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Kayserispor Galatasaray muhtemel 11'ler...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray mücadele edecek. Kayserispor - Galatasaray maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Büyüşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yapacak. Dördüncü hakemin Ramazan Keleş olacağı karşılaşmada VAR hakemi Volkan Bayarslan olacak.

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR

Lung, Yasir, Abdennour, Poulain, Lopes, Djedje, Rianstra, Hanrique, Mensah, Ziya, Umut

SAKAT: Şamil Çinaz, Artem Kravets, Alpay Çelebi

CEZALI: Yok

GALATASARAY

Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo - Nzonzi - Feghouli, Donk, Belhanda, Adem - Babel

SAKAT: Emre Akbaba

CEZALI: Seri