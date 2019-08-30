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  • 30.08.2019 13:36
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 13:36

maçı saat kaçta? 2019 Kayseri GS maçı muhtemel 11'ler

ile , Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Lige kötü başlangıç yapan son şampiyon Galatasaray, Kayseri deplasmanından galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Kayserispor Galatasaray muhtemel 11'ler...

Kayserispor-Galatasaray maçı saat kaçta?

Kayserispor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde zorlu gruba düşen Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Transfer çalışmalarıyla taraftarını heyecanlandıran Galatasaray galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Kayserispor Galatasaray muhtemel 11'ler...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray mücadele edecek. Kayserispor - Galatasaray maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Büyüşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yapacak. Dördüncü hakemin Ramazan Keleş olacağı karşılaşmada VAR hakemi Volkan Bayarslan olacak.

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR
Lung, Yasir, Abdennour, Poulain, Lopes, Djedje, Rianstra, Hanrique, Mensah, Ziya, Umut
SAKAT: Şamil Çinaz, Artem Kravets, Alpay Çelebi
CEZALI: Yok

GALATASARAY
Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo - Nzonzi - Feghouli, Donk, Belhanda, Adem - Babel
SAKAT: Emre Akbaba
CEZALI: Seri

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