Kusursuz fırtına

Trabzonspor siftah yaptı... Lige Kasımpaşa beraberliğiyle başlayan Bordo-Mavililer sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 2. haftada ilk galibiyetini elde etti. 2. dakikada Sörloth'un pasında Nwakaeme'nin vuruşunda top üstten auta gitti. 27'de Donald'ın pasında Fofana'nın karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşta Uğurcan yatarak tehlikeyi önledi. Böylece konuk ekip çok önemli bir fırsatı kaçırmış oldu.
ABDÜLKADİR ÖMÜR AFFETMEDİ
Maçın 40. dakikasında Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta kaleci Farnolle topu üstten kornere attı. 44'te Trabzonspor golü buldu. Sosa'nın ortasında Abdülkadir Ömür yaptığı kafa vuruşuyla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Devreyi böylece Bordo-Mavililer 1-0 önde tamamladı.
PEREİRA TAKIMINI 2-0 ÖNE GEÇİRDİ
İkinci yarının 63. dakikasında Nwakaeme'nin ortasında Sörloth topa dokunamadı. 70'de Fofana'nın vuruşunda top üst diğe çarptı. 78'de Yusuf Sarı'nın pasında Pereira farkı ikiye çıkardı. 89'da Eren Tozlu'nun şutu Hosseini'ye çarparak ağlara gitti. Böylece fark 1'e indi. Trabzonspor maçı 2-1 kazanarak bu sezon ilk galibiyetini aldı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR AFFETMEDİ
Maçın 40. dakikasında Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta kaleci Farnolle topu üstten kornere attı. 44'te Trabzonspor golü buldu. Sosa'nın ortasında Abdülkadir Ömür yaptığı kafa vuruşuyla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Devreyi böylece Bordo-Mavililer 1-0 önde tamamladı.
PEREİRA TAKIMINI 2-0 ÖNE GEÇİRDİ
İkinci yarının 63. dakikasında Nwakaeme'nin ortasında Sörloth topa dokunamadı. 70'de Fofana'nın vuruşunda top üst diğe çarptı. 78'de Yusuf Sarı'nın pasında Pereira farkı ikiye çıkardı. 89'da Eren Tozlu'nun şutu Hosseini'ye çarparak ağlara gitti. Böylece fark 1'e indi. Trabzonspor maçı 2-1 kazanarak bu sezon ilk galibiyetini aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.