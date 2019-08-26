Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Galatasaray ile Konyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 90+6'da yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Maçtan sonra her iki takım teknik direktörü ve oyuncular açıklama yaparken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferin gözde ismi Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
26.08.2019 01:09
- Son Güncelleme: 26.08.2019 01:11
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