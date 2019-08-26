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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Galatasaray ile Konyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 90+6'da yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Maçtan sonra her iki takım teknik direktörü ve oyuncular açıklama yaparken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferin gözde ismi Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

26.08.2019 01:09 - Son Güncelleme: 26.08.2019 01:11
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması!

Fatih Terim: İkinci yarının gole kadar olan bölümünde hatta Seri atılana kadar muhteşem bir oyun olduğu ortada...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması!

Çok da iyi oynadık. İlk yarı kontrol bizdeydi, ikinci yarıda da öyle oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması!

Oyunu istemiş, oynamış ve bir hayli yıpranmış bir takım olarak 10 kişi kalmak yorucu oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması!

Son iki senenin şampiyonunun lige böyle başlaması olmadı. Marcao ve Seri'nin profesyonelliklerine bu kartlar yakışmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması!

Hakemin Seri'yi atması doğru. Çok da iyi maç yönetti.

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