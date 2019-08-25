Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi mücadeleye Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth 11'i ile başlarken, Yeni Malatyaspor ise Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Erkan, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic'le sahada yerini aldı.

TRABZONSPOR TUTUK BAŞLADI

Mücadelenin ilk yarısı yavaş bir tempoyla başladı. Trabzonspor bir kontra atak takımı olan Yeni Malatyaspor'u orta sahada bekledi. Hızlı oyunculara sahip rakibine geçit vermeyen Trabzonspor, çok net gol pozisyonları da üretemedi.İlk yarının bitimine saniyeler kala kaptan Sosa'nın ortasına Abdülkadir Ömür yükseldi. Genç oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlara giderken, Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

FIRTINA İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Hafta içinde oynadığı UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçının yorgunluğunu hisseden Trabzonspor, ikinci yarıda açıldı. Bordo mavililer hücumda daha etkili olmaya başladığı ikinci yarıda 2. golü de buldu.Sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın asistinde Pereira 78. dakikada farkı 2'ye çıkartan golü attı.Yeni Malatyaspor ise 89. dakikada Eren Tozlu ile farkı 1'e indirdi ancak puan için yeterli olmadı.

Trabzonspor aldığı galibiyetle puanını 4'e yükseltmiş oldu.