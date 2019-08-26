Cimbom Konyaspor'a takıldı. Ligin ilk haftasında Denizli'ye yenilen G.Saray sahasında ağırladığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Böylece Sarı-Kırmızılılar evindeki ilk maçta sahadan 2 puan kaybederek ayrılmış oldu. Rakibi önünde özellikle ilk devre etkili oynayan Galatasaray 2. yarı golü bulmasına rağmen son dakikada şok yaşayarak 2. hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.
SERKAN KALESİNDE BAŞARILIYDI
Maçın 4. dakikasında Ömer Ali'nin vuruşunda top Luyindama'ya çarparak kornere gitti. 12'de Diagne'nin şutunda top kaleci Serkan'dan döndü. Böylece çok önemli bir fırsat kaçtı.
GALATASARAY BASKIYI ARTIRDI
Babel'in 39. dakikada attığı şutta top üstten dışarı gitti. 42'de Feghouli'nin vuruşunda top auta çıktı. 53'te Ryah Babel'in çaprazdan sert vuruşunda top bu kez yandan dışarı gitti
FUTBOLCULAR HÜSRANA UĞRADI
Maçın 60. dakikasında sol çaprazdan topla buluşan Babel yaptığı vuruşla G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi. G.Saray 75'te Seri kırmızı kart gördü. 90+6'da Jonsson'un golüyle maç 1-1 sona erdi.
SERKAN KALESİNDE BAŞARILIYDI
Maçın 4. dakikasında Ömer Ali'nin vuruşunda top Luyindama'ya çarparak kornere gitti. 12'de Diagne'nin şutunda top kaleci Serkan'dan döndü. Böylece çok önemli bir fırsat kaçtı.
GALATASARAY BASKIYI ARTIRDI
Babel'in 39. dakikada attığı şutta top üstten dışarı gitti. 42'de Feghouli'nin vuruşunda top auta çıktı. 53'te Ryah Babel'in çaprazdan sert vuruşunda top bu kez yandan dışarı gitti
FUTBOLCULAR HÜSRANA UĞRADI
Maçın 60. dakikasında sol çaprazdan topla buluşan Babel yaptığı vuruşla G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi. G.Saray 75'te Seri kırmızı kart gördü. 90+6'da Jonsson'un golüyle maç 1-1 sona erdi.
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