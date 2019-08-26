Galatasaray'a 90+6'da ağır darbe! (MS: Galatasaray 1-1 Konyaspor)
Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 90+6'da yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
26.08.2019 00:00
- Son Güncelleme: 26.08.2019 00:00
Galatasaray-Konyaspor maçı 1-1 sona erdi. Konyaspor, 90+6. dakikada Jonsson'la beraberliği sağladı.
İkinci yarıya Galatasaray çok etkili başladı. Ryan Babel, 60. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Ali Turan'a da çarpan top kaleciyi yanılttı.
JEAN MİCHAEL SERİ ATILDI
75' VAR incelemesinin ardından Jean Michael Seri, rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Galatasaray'da Mbaye Diagne 86. dakikada oyundan çıkarken bazı taraftarlar protesto etti bazı taraftarlar ise tezahüratta bulundu.
Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda ilk maçına çıktı. Nzonzi, Babel'in attığı golün asistini yaptı.