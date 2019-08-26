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Galatasaray'a 90+6'da ağır darbe! (MS: Galatasaray 1-1 Konyaspor)

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 90+6'da yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

26.08.2019 00:00 - Son Güncelleme: 26.08.2019 00:00
Galatasaray'a 90+6'da ağır darbe! (MS: Galatasaray 1-1 Konyaspor)

Galatasaray-Konyaspor maçı 1-1 sona erdi. Konyaspor, 90+6. dakikada Jonsson'la beraberliği sağladı.

Galatasaray'a 90+6'da ağır darbe! (MS: Galatasaray 1-1 Konyaspor)

İkinci yarıya Galatasaray çok etkili başladı. Ryan Babel, 60. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Ali Turan'a da çarpan top kaleciyi yanılttı.

Galatasaray'a 90+6'da ağır darbe! (MS: Galatasaray 1-1 Konyaspor)

JEAN MİCHAEL SERİ ATILDI
75' VAR incelemesinin ardından Jean Michael Seri, rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Galatasaray'a 90+6'da ağır darbe! (MS: Galatasaray 1-1 Konyaspor)

Galatasaray'da Mbaye Diagne 86. dakikada oyundan çıkarken bazı taraftarlar protesto etti bazı taraftarlar ise tezahüratta bulundu.

Galatasaray'a 90+6'da ağır darbe! (MS: Galatasaray 1-1 Konyaspor)

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda ilk maçına çıktı. Nzonzi, Babel'in attığı golün asistini yaptı.

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