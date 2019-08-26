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  • 26.08.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 09:34

Son dakika haberi: 'ın yeni takımı belli oldu

Son dakika transfer haberleri üst üste geliyor. bonservisi elinde olan milli futbolcu ile anlaştı. Topal'ın bugün öğleden sonra ekibine imza atacağı belirtildi.

Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Son olarak Fenerbahçe forması giyen , 'e transfer oluyor.

Başakşehir yönetimi milli futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Transferin gün içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Mehmet Topal, Fenerbahçe'de 298 resmi maçta görev yapmıştı. Tecrübeli futbolcu 206'sı Süper Lig'de olmak üzere sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktığı 298 maçta, 24 kez gol sevinci yaşadı.

MehmetTopal, sarı-lacivertli formayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 36, Şampiyonlar Ligi'nde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde 41 ve TFF Süper Kupa'da da 3 kez giydi.

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