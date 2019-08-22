Beşiktaş 2019-20 sezonunun 6. transferini resmen açıkladı. Kartal, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou ile anlaşma sağladı.

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Siyah beyazlılar bu transfer için İngiliz ekibine 3 taksitte 3+1 milyon euro bonservis ödeyecek. N'Koudou'nun bir sonraki satışından Tottenham, yüzde 50 pay alacak.

TOTTENHAM'A 3+1 MİLYON EURO

Beşiktaş, Kevin N'Koudou için İngiliz ekibi Tottenham'a 3 taksitte 3+1 milyon euro bonservis ödeyecek. N'Koudou'nun bir sonraki satışından Tottenham, %50 pay alacak. Bu transferi İngiltere'de bitiren ve imza aşamasına getiren isimse Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi oldu.