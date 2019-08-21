Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi.

ALİ NAİBİ DE AÇIKLADI

beIN Sports'a konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, "N'Koudou yarın (22 Ağustos) sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği takdirde kulübümüzle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. N'Koudou, PSG altyapısında yetişmiş, 20 yaşındayken Marsilya'da gösterdiği performans sonrasında Fransa'nın yeni süper starlarından biri olarak nitelendirilen ve bu performansıyla genç yaşta Premier Lig'in önemli kulüplerinden Tottenham'a transfer olmuş çok özel yeteneklere sahip bir oyuncu' ifadelerini kullandı.



"BUGÜNÜ VE YARINI DÜŞÜNEREK YAPTIK"

Ali Naibi, yıldız oyuncunun yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Kulübümüzün bu seneki transfer politikası ve mevcut ihtiyaçlarımız doğrultusunda, bugünümüzü ve yarınımızı düşünerek yaptığımız bir transfer. Tottenham ile çok iyi bir yaz kampı geçirmesi, hazır durumda olması ve kulübümüze gelmek için olan isteği de bizim ve teknik ekibimiz için karar sürecinde önemli bir etken oldu. N'Koudou'nun sahada göstereceği performans ile hem taraftarlarımızı heyecanlandıracağı hem de takımımıza önemli fayda sağlayacağına inancımız tam" diye konuştu.

N'Koudou'nun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisini 4 yıllığına siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş, oyuncunun kulübü Tottenham'a bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek.