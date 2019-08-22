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  • 22.08.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 12:36

Beşiktaş'ta son dakika şoku: Orhan Ak istifa etti

Son dakika haberi... Beşiktaşlı taraftarların takımda görmek istemediği yardımcı antrenör Orhan Ak, görevinden istifa etti. Orhan Ak'ın yaptığı açıklamada “Üçüncü ve son kez istifa ediyorum. Birazdan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracağım” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta istifa şoku! Görevi bıraktı

Beşiktaş'ta Orhan Ak krizi sona erdi...Bir kadın taraftar, Orhan Ak'a "seni takımda görmek istemiyoruz" diye tepki göstermişti. Tepkiyi fark eden güvenlik görevlileri kadın taraftara istemiyorsan başka yere git diyerek otobüsün yanından iterek uzaklaştırmıştı..

İSTİFA ETTİ
Orhan Ak dönemi sona erdi. Orhan Ak'ın yaptığı açıklamada "Üçüncü ve son kez istifa ediyorum. Birazdan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracağım" ifadelerini kullandı.

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