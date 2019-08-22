Beşiktaş'ta son dakika şoku: Orhan Ak istifa etti

Beşiktaş'ta Orhan Ak krizi sona erdi...Bir kadın taraftar, Orhan Ak'a "seni takımda görmek istemiyoruz" diye tepki göstermişti. Tepkiyi fark eden güvenlik görevlileri kadın taraftara istemiyorsan başka yere git diyerek otobüsün yanından iterek uzaklaştırmıştı..





İSTİFA ETTİ

Orhan Ak dönemi sona erdi. Orhan Ak'ın yaptığı açıklamada "Üçüncü ve son kez istifa ediyorum. Birazdan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracağım" ifadelerini kullandı.