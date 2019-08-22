Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de heyecan başladı. Ligin ikinci haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi evinde konuk edecek. Lige mağlubiyetle başlayan iki takımda ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma ile Beşiktaş ile Göztepe 51. randevusuna çıkacak. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşet karşılaşma ile ilgili tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Göztepe maçı 23 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemin Özgür Yankaya olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan, Medel, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Lens (Quaresma), Güven

SAKAT: Burak Yılmaz, Enzo Roco, Atiba Hutchinson, Domogoj Vida*

CEZALI: Yok

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Castro, Deniz, Serdar, Yasin, Eren

SAKAT: Cameron Jerome

CEZALI: Yok