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Başkanı : Amaçları Beşiktaş’ı karıştırmak

Başkanı : konusunda suni gündem yaratıyorlar. Malzeme arıyorlar. Amaçları Beşiktaş’ı karıştırmak. e ihtiyaç var ama mali tablo önemli. Yoğunlaştığımız isimler var. Kampa yetiştirmek isteriz fakat bu biraz zor...

Amaçları Beşiktaş’ı karıştırmak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlıların yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Orman yaptığı basın toplantısında muhtemel ler ile birlikte yardımcı hoca ile ilgili de açıklama yaptı.

​ORHAN AK PIRIL PIRIL BİR GENÇ
Orhan Ak'ın için faydalı işler yapmaya çalıştığını vurgulayan Orman, şu ifadeleri kullandı: Pırıl pırıl bir genç. Bunun benzer olaylarını daha önce de hepimiz gördük.



​YARIN BAŞKA MALZEME BULURLAR
Fakat böyle bir gündem yaratılmadı. Bugün bu gündem kapanacak ama yarın başka bir malzeme bulacaklar. Amaçları Beşiktaş'ı karıştırmak... Orman transfere ihtiyaç olduğunu da söyledi.

​KAMPA YETİŞMESİ ÇOK ZOR...
Orman, "Transfer gerekli ama önemli olan mali portre. Kampa yetiştirmek istiyoruz ama bu zor olacak! Yoğunlaştığımız oyuncular var. 2 Eylül'e kadar en iyi işi çıkarmak istiyoruz" dedi.




İKİ HAKEM İÇİN YORUMU SİZ YAPIN
Başkan Orman, "Yıldırım en son G.Saray- Beşiktaş maçını yönetti. ise en son Rizespor- G.Saray maçını yönetti. Bunun yorumunu siz yapın" ifadesini de kullandı.



Başkan Orman Quaresma için "1 yıllık sözleşmesi var. Gitmek isterse şartları konuşuruz. Ama hocamız 11'de oynatıyor" dedi.

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