Trabzonspor'da Sturridge bekleniyor

Trabzonspor'da gözler Sturridge'ye çevrildi. Anne ve amcasının Trabzon'u gezdikten sonra transferine onay verdiği İngiliz futbolcuda bir sorun olmadığı gelen bilgiler arasında.
BU HAFTA BİTECEK
Sturridge'nin bu hafta içinde imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
BU HAFTA BİTECEK
Sturridge'nin bu hafta içinde imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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