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Trabzonspor'da Sturridge bekleniyor

Trabzonspor Yönetimi anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Sturridge’nin imza atmasını bekliyor. 29 yaşındaki oyuncuda olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.

Sturridge bekleniyor
Trabzonspor'da gözler Sturridge'ye çevrildi. Anne ve amcasının Trabzon'u gezdikten sonra transferine onay verdiği İngiliz futbolcuda bir sorun olmadığı gelen bilgiler arasında.

BU HAFTA BİTECEK
Sturridge'nin bu hafta içinde imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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