Fenerbahçe Lazio'da forma giyen Danimarkalı sol bek Rıza Durmusi transferinde mutlu sona yakın. Sarı lacivertliler 25 yaşındaki Danimarkalı sol bekle anlaşmaya varırken, Lazio ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Rıza Durmisi'nin ayrılığına onay veren İtalyan kulübü, anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.
- Spor
- 16.08.2019
- Gazete
Fenerbahçe'ye taze kan! Rıza Durmisi imzaya hazır...
Fenerbahçe, Rıza Durmisi ile el sıkıştı. Lazio da kiralamayı kabul etti ancak İtalyan kulübü zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. İki kulüp arasında çok küçük pürüzler kaldı. Transferin açıklanması an meselesi...
Fenerbahçe Lazio'da forma giyen Danimarkalı sol bek Rıza Durmusi transferinde mutlu sona yakın. Sarı lacivertliler 25 yaşındaki Danimarkalı sol bekle anlaşmaya varırken, Lazio ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Rıza Durmisi'nin ayrılığına onay veren İtalyan kulübü, anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.
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