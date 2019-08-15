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Cimbom'da! Fransız yıldızla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı

G.Saray Nzonzi’yi KAP’a bildirdi. İlk yıl kiralıma ücreti ödemeyecek olan Cimbom, Nzonzi’ye ise yıllık 3.2 milyon Euro verecek... Anlaşmaya göre Nzonzi 1+1 yıllığına kiralandı. Nzonzi'nin yıllık maaşı olan 3 milyon 250 bin Euro'yu G.Saray karşılayacak.

Steven Nzonzi Cimbom'da
CİMBOM sonunda aradığı ön liberoyu buldu... Fernando'nun Sevilla'ya satışı sonrası çok yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Roma formasını giyen Steven Nzonzi'yle anlaştı. Fransız yıldız için dün akşam saatlerinde KAP bildirimi yaptı.

MAAŞI 3 MİLYON 250 BİN EURO
ANLAŞMAYA göre Nzonzi 1+1 yıllığına kiralandı. Nzonzi'nin yıllık maaşı olan 3 milyon 250 bin Euro'yu G.Saray karşılayacak. İlk yıl Roma kiralama bedeli almayacak.



İLK YIL KİRALAMA ÜCRETİ YOK
NZONZI için 2. yıl ise Roma'ya 500 bin Euro kiralama bedeli ödenecek. Satın alma opsiyonunu da alınmış durumda... Satın alma bedeli her iki yıl sonunda farklı olacak...

​2 FARKLI SATIN ALMA BEDELİ!
BUNA göre Galatasaray ilk yılın sonunda Fransız ön liberoyu satın alırsa Roma kulübüne 18 milyon Euro, 2. yılın sonunda satın alırsa 13 milyon Euro ödeme yapacak.



Steven ​Nzonzi, Facebook'tan paylaştığı resme 'kum saati' ve 'gülme' emojisi koyup transfer sinyali verdi.

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