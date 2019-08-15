sonundaaradığı önliberoyu buldu...'nun'yasatışı sonrasıçok yoğun birşekilde çalışmalarınısürdürenformasını giyen'yleanlaştı.yıldıziçin dün akşamsaatlerindebildirimi yaptı.göreyıllığına kiralandı.'nin yıllıkmaaşı olankarşılayacak. İlk yılkiralama bedelialmayacak.

içinyıl isekiralama bedeli ödenecek. Satın alma opsiyonunu da alınmış durumda... Satın alma bedeli her iki yıl sonunda farklı olacak...göreilk yılınsonundaön liberoyu satınalırsakulübüneyılın sonundasatın alırsaödeme yapacak.Steven ​Nzonzi, Facebook'tan paylaştığı resme 'kum saati' ve 'gülme' emojisi koyup transfer sinyali verdi.