UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Trabzonspor bu akşam zafer için sahaya çıkacak... Bordo-Mavililer, Çekya'da 2-2 berabere kaldığı Sparta Prag'ı konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak zorlu mücadeleyi Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Maçı beIN SPORTS yayınlayacak. Trabzonspor'a tur için her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1 gibi beraberlikler yetecek.
MALATYA ZORLU SINAVDA
Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Yeni Malatyaspor saat 20.00'de Partizan'ı konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar ilk maçta 3-1 mağlup olmuştu.
MALATYA ZORLU SINAVDA
Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Yeni Malatyaspor saat 20.00'de Partizan'ı konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar ilk maçta 3-1 mağlup olmuştu.
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