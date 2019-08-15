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Trabzon tur için önünde

Bordo-Mavililer deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Çekya ekibini konuk edecek... Maç saat 20.30’da. Avrupa ​Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz saat 20.00'de Partizan'ı konuk edecek.

Trabzon tur için Prag önünde
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Trabzonspor bu akşam zafer için sahaya çıkacak... Bordo-Mavililer, Çekya'da 2-2 berabere kaldığı Sparta Prag'ı konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak zorlu mücadeleyi Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Maçı beIN SPORTS yayınlayacak. Trabzonspor'a tur için her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1 gibi beraberlikler yetecek.

MALATYA ZORLU SINAVDA
Avrupa ​Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz saat 20.00'de Partizan'ı konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar ilk maçta 3-1 mağlup olmuştu.

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