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Fransız 'ye kanca attı

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio da Sarı-Kırmızılılar’ın ’yi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı... 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği ancak 'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor...

6'ya yeni aday Nzonzi
Cuma günü Denizli deplasmanında sezonu açacak olmasına rağmen henüz ön libero transferi yapamayan Galatasaray'da şimdi de Steven Nzonzi sesleri yükseliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Roma'da oynayan Fransız yıldız için resmi girişimlerde bulunduğu öne sürülüyor.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio da Galatasaray'ın Nzonzi'yi kiralamak istediğini belirterek, "Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Nzonzi, Roma'dan ayrılmayı düşünüyor" dedi.

DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI
2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın kadrosunda yer alan Nzonzi'nin Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği ancak Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.




27 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Geçen sezon 27 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 30 yaşındaki yıldız, orta alanda sert futbolu ile ön plana çıkıyor. Nzonzi'nin çok güçlü bir fiziği de var.

GEÇEN SEZON 39 MAÇTA FORMA GİYDİ
Çok tecrübeli bir isim olan geçen sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. Fransız ön libero 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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