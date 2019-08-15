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  • 15.08.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 18:47

Fransız basınında flaş iddia! Falcao Monaco'yu değil, 'ı istiyor

'ın kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı golcü , kulübü Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti. Fransız basına göre Falcao, sarı-kırmızılılar ile anlaştı. Ayrıca Monaco'nun bu için Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

Galatasaray'ın Falcao transferi için flaş iddia!

'ın kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı golcü , kulübü Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti. Fransız basına göre Falcao, sarı-kırmızılılar ile anlaştı.

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun ini bitirmek için yoğun çalışıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Falcao, Monaco'dan ayrılmak için kulübüyle görüşüyor. Monaco'nun sözleşme uzatma isteğini reddettiği belirtilen Falcao'nun sarı-kırmızılılar ile sözleşme konusunda da anlaştığı ifade edildi.

Ayrıca Monaco'nun bu transfer için Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

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