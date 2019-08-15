Trabzonspor evinde Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edecek. Bordo-mavililer ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Sparta Prag ile play-off'a yükselme mücadelesi verecek. Maç öncesi futbolseverler arama motorlarında Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Sparta Prag maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Sparta Prag maçı 15 Ağustos perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.