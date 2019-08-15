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  • 15.08.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 18:28

Sparta Prag maçı hangi kanalda? TS Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rövanş maçında ve Sparta Prag play-off için mücadele edecek. Bordo mavililer, Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edecek. Fırtına bu maçta rakibini eleyerek, bu kupada grup aşaması öncesi son eleme turu olan play-off'a yükselmek için mücadele verecek. Taraftarlar şimdi bu nedenle maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, TS Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

Trabzonspor Sparta Prag maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor evinde Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edecek. Bordo-mavililer ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Sparta Prag ile play-off'a yükselme mücadelesi verecek. Maç öncesi futbolseverler arama motorlarında Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Sparta Prag maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Sparta Prag maçı 15 Ağustos perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

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