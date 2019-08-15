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'i alan 'ya taraftarından baskısı!

’nun forvet hattına ’i etmesi Sarı- Kırmızılı taraftarları harekete geçirdi. Taraftarlar sosyal medyada Monaco’ya, “Yeter artık ’yu bırakın”çağrısında bulundu.

Yedder artık bırakın

GALATASARAY camiası Falcao ile yatıyor, Falcao ile kalkıyor... Kolombiyalı star ile her konuda anlaşan Cimbom'da heyecan Monaco'nun Sevilla'dan Fransız golcü Wissam Ben Yedder'i 40 milyon Euro gibi yüksek bir rakamla etmesiyle daha da arttı. Bu gelişmenin ardından Falcao'nun G.Saray'a gelmesindeki en önemli engellerden biri de kalkmış oldu.

TARAFTAR İYİCE SABIRSIZLANDI
WISSAM Ben Yedder'in Monaco'ya transfer edilmesi üzerine Falcao'nun gelmesi için daha da sabırsızlanan Sarı- Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada örgütlenerek Monaco'ya "Yeter artık Falcao'yu bırakın çağrısında bulundu.

NE ZAMAN GELECEĞİ BELİRSİZ
GALATASARAYLI taraftarlar attıkları tweetlerle Falcao'nun derhal İstanbul'a gelmesini istedi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar gelişmeleri yakından takip ederken Kolombiyalı futbolcunun hangi gün geleceği konusu hala belirsizliğini koruyor.



40 milyon Euro vererek Sevilla'nın Fransız golcüsü 'i transfer etti.

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