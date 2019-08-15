GALATASARAY camiası Falcao ile yatıyor, Falcao ile kalkıyor... Kolombiyalı star ile her konuda anlaşan Cimbom'da heyecan Monaco'nun Sevilla'dan Fransız golcü Wissam Ben Yedder'i 40 milyon Euro gibi yüksek bir rakamla transfer etmesiyle daha da arttı. Bu gelişmenin ardından Falcao'nun G.Saray'a gelmesindeki en önemli engellerden biri de kalkmış oldu.

TARAFTAR İYİCE SABIRSIZLANDI

WISSAM Ben Yedder'in Monaco'ya transfer edilmesi üzerine Falcao'nun gelmesi için daha da sabırsızlanan Sarı- Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada örgütlenerek Monaco'ya "Yeter artık Falcao'yu bırakın çağrısında bulundu.

NE ZAMAN GELECEĞİ BELİRSİZ

GALATASARAYLI taraftarlar attıkları tweetlerle Falcao'nun derhal İstanbul'a gelmesini istedi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar gelişmeleri yakından takip ederken Kolombiyalı futbolcunun hangi gün geleceği konusu hala belirsizliğini koruyor.





40 milyon Euro vererek Sevilla'nın Fransız golcüsü Yedder'i transfer etti.