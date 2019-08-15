Galatasaray'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Monaco'da görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut, İstanbul'a geldi. Bulut yaptığı açıklamada, "Falcao transferinde olumsuz bir durum yok. Görüşmeler yolunda gidiyor. Monaco bir santrfor transferi daha yapacak. Süreç haftaya belli olur" dedi.

JARDİM: FALCAO BU HAFTA ÇOK İYİ ÇALIŞTI

Fransız basınının, Monaco'nun 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladığını duyurmasının ardından bir açıklama da Teknik Direktör Leonardo Jardim'den geldi.

Portekizli çalıştırıcı, Metz ile oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Ben Yedder'in transferi sonrası Falcao'nun durumunun ne olacağıyla ilgili soruya, "Falcao, bu hafta çok iyi çalıştı ve çok istekliydi. Kendisi, üç haftadır bizimle birlikte ve çok iyi bir durumda. Ona elbette güveniyorum. Wissam Ben Yedder'i ise ikinci bir forvet olarak düşünebiliriz. Falcao ile çok uyumlular ve birlikte oynayabilirler" cevabını verdi.

Portekizli teknik adamın bu açıklamaları kafa karıştırırken, Falcao'yu bırakmak istemediği şeklinde yorumlandı.

MUSTAFA CENGİZ: "HAYIRLISI HAYIRLISI"

Bu arada Süper Kupa finalini izleyen başkan Mustafa Cengiz'e taraftarlar, "Falcao gelecek mi?" diye bağırdı. Başkan, "Hayırlısı hayırlısı" diyerek yanıt verdi.