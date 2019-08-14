Liverpool ve Chelsea'nin karşılacağı UEFA Süper Kupa karşılaşması bugün saat 22.00'de oynanacak. İki büyük takım Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Büyük karşılaşma öncesinde tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Futbolseverler bu nedenle arama motorlarında Liverpool Chelsea maçı şifreli mi, şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Süper Kupa maçı nereden izlenir? İşte cevabı...

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Bein Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak.