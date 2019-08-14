UEFA Süper Kupa mücadelesinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea bugün Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Futbolsever büyük karşılaşma öncesi maç hakkında detayları arama motorlarında araştırıyor. Bu nedenle UEFA Süper Kupa Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool Chelsea maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.