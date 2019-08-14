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  • 14.08.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 18:18

? 2019 , saat kaçta?

mücadelesinde iki İngiliz ekibi Liverpool ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler UEFA Süper Kupa sorusuna yanıt arıyor. Peki, , saat kaçta başlayacak? İşte Liverpool Chelsea maçına dair bilgiler...

Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Süper Kupa mücadelesinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea bugün Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Futbolsever büyük karşılaşma öncesi maç hakkında detayları arama motorlarında araştırıyor. Bu nedenle UEFA Süper Kupa Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool Chelsea maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.

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