Süper Kupa mücadelesinde İngiliz ekipleri Liverpool ve Chelsea mücadele edecek. Dünyanın gözü kulağı büyük karşılaşma öncesi Türkiye'de. Karşılaşmayı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Stephanie Frappart, karşılaşma öncesi gündeme geldi. Peki, Liverpool Chelsea maçının hakemi Stephanie Frappart kimdir? Stephanie Frappart kaç yaşında ve nerelidir? İşte maçın hakemi Stephanie Frappart hakkında bilgiler...

STEPHANİE FRAPPART KİMDİR?

Muharrem ayının başlamasına kısa bir süre kalaStephanie Frappart, 14 Aralık 1983 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Frappart, 2011 yılından itibaren Fransa 3. Ligi'nde maç yönetmeye başladı. Aynı yıl FIFA Uluslararası Hakemler Listesi'nde yer aldı. 2014'te Fransa 2. Ligi'nde maç yönetmeye başlayan Stephanie Frappart, 2015'te yapılan Kanada'da yapılan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda hakem olarak görev aldı.