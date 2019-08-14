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  • 14.08.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 19:08

14 Ağustos Haber yayın akışında neler var? ?

Liverpool Chelsea karşılaşması öncesinde futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyordu. UEFA Süper Kupa karşılaşması için gözler İstanbul Vodafone Park'ta. Futbolseverler karşılaşmadan önce 14 Ağustos Haber yayın akışında neler var? İşte 14 Ağustos ...

Bein Sports Haber yayın akışında neler var?

İki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea bugün saat 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Süper Kupa için mücadele edecek. Maç öncesinde futbolseverler 14 Ağustos Bein Sports Haber yayın akışında neler var sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bein Sports Haber uyduya nasıl eklenir? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

14 AĞUSTOS BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI

16:00 Haber

16:30 Vay Bee

16:45 Haftanın Öyküleri

17:00 Haber

17:30 Seria A Haftanın Golleri

17:45 Süper Lig'in Gol Kralları: Fatih Tekke

18:00 Ana Haber

19:00 We Were Champions: M. Platini

20:00 Süper Kupa Özel

21:45 Liverpool - Chelsea (Ortak Yayın)

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