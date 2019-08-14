İki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea bugün saat 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Süper Kupa için mücadele edecek. Maç öncesinde futbolseverler 14 Ağustos Bein Sports Haber yayın akışında neler var sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bein Sports Haber uyduya nasıl eklenir? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...
14 AĞUSTOS BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI
16:00 Haber
16:30 Vay Bee
16:45 Haftanın Öyküleri
17:00 Haber
17:30 Seria A Haftanın Golleri
17:45 Süper Lig'in Gol Kralları: Fatih Tekke
18:00 Ana Haber
19:00 We Were Champions: M. Platini
20:00 Süper Kupa Özel
21:45 Liverpool - Chelsea (Ortak Yayın)
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