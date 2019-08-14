Süper Kupa finalinde son sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonu karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi kupasını Liverpool, Avrupa Ligi kupasını ise Chelsea müzelerine götürmüştü.

Süper Kupa finali her iki takım için de, bu sezondaki ilk kupalarını kazanma fırsatı.



Hafta sonu başlayan İngiltere Premier Ligi'ndeki ilk maçlarında Liverpool Norwich City'yi 4-1 yenmiş, Chelsea ise Manchester United'a 4-0 yenilmişti.

İki takımın bugüne kadar Avrupa kupalarındaki maçları ise başa baş geçti.

Liverpool ve Chelsea 11'inci kez Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek. Bu maçların beşi beraberlikle sonuçlandı. Liverpool iki, Chelsea ise üç maçtan galip ayrıldı. Sadece bir maçta bir takım birden fazla gol farkla sahadan galip ayrıldı.





Liverpool'da kaleci Allison Becker, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Onun yerine kaleyi Adrian'ın koruması bekleniyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Chelsea'de ise Manchester United karşılaşmasında, ikinci yarı forma bulan Christian Pulisic ve Olivier Giroud'nun maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Manchester United maçında hafif sakatlanan Ngolo Kante'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

SON 5 YILDA İSPANYOL TAKIMLARI KAZANDI

Süper Kupa, son 5 yılda hep İspanyol takımlarının müzesine gitti.

Ancak son 14 yıldır ilk kez bu yıl ilk kez kupa bir İngiliz takımının olacak.

Bugüne dek 7 Süper Kupa finalini aynı ülkenin takımları oynadı. Bunların beşi İspanyol, ikisi İtalyan takımları arasındaydı.

Son beş sezonun dördünde İspanyol takımların kupada final oynadı.





Süper Kupa'yı en çok kazanan takımları bu kupayı beşer kez müzelerine götüren Barcelona ve Milan.

Bu iki takımı Real Madrid (4), Liverpool (3) ve Atletico Madrid (3) izliyor.

