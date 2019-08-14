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  • 14.08.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 11:08

Liverpool ve Chelsea için kapışıyor! 'daki Süper Kupa finali hakkında bilinmesi gerekenler

finalinde iki İngiliz takımı Liverpool ve Chelsea TSİ 22:00'de 'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart daha önce hep erkek hakemlerin yönettiği bu finalde düdük çalarak tarihe geçecek.

İstanbul'da bir ilk yaşanacak!

finalinde son sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonu karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi kupasını Liverpool, Avrupa Ligi kupasını ise Chelsea müzelerine götürmüştü.

Süper Kupa finali her iki takım için de, bu sezondaki ilk kupalarını kazanma fırsatı.

Hafta sonu başlayan 'ndeki ilk maçlarında Liverpool 'yi 4-1 yenmiş, Chelsea ise 'a 4-0 yenilmişti.

İki takımın bugüne kadar Avrupa kupalarındaki maçları ise başa baş geçti.

Liverpool ve Chelsea 11'inci kez Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek. Bu maçların beşi beraberlikle sonuçlandı. Liverpool iki, Chelsea ise üç maçtan galip ayrıldı. Sadece bir maçta bir takım birden fazla gol farkla sahadan galip ayrıldı.

Liverpool'da kaleci Allison Becker, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Onun yerine kaleyi Adrian'ın koruması bekleniyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Chelsea'de ise Manchester United karşılaşmasında, ikinci yarı forma bulan Christian Pulisic ve 'nun maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Manchester United maçında hafif sakatlanan Ngolo Kante'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

SON 5 YILDA İSPANYOL TAKIMLARI KAZANDI
Süper Kupa, son 5 yılda hep İspanyol takımlarının müzesine gitti.

Ancak son 14 yıldır ilk kez bu yıl ilk kez kupa bir İngiliz takımının olacak.

Bugüne dek 7 Süper Kupa finalini aynı ülkenin takımları oynadı. Bunların beşi İspanyol, ikisi İtalyan takımları arasındaydı.

Son beş sezonun dördünde İspanyol takımların kupada final oynadı.

Süper Kupa'yı en çok kazanan takımları bu kupayı beşer kez müzelerine götüren Barcelona ve Milan.

Bu iki takımı (4), Liverpool (3) ve Atletico Madrid (3) izliyor.

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