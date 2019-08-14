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  • 14.08.2019 08:11
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 08:11

kasayı dolduracak!

Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak ön elemelerdeki sonuçlara göre kasasını ciddi şekilde doldurmayı garantiledi.

Cimbom kasayı dolduracak!

Birçok Türk kulübü gibi finansal anlamda ciddi zorluklar yaşayan son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılarak nefes almıştı.

Cimbom bu sene de büyük bir meblağı kasasına koymayı garantiledi. Başakşehir'in 'a elenmesiyle birlikte sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye payının yüzde 90'ını eline geçirdi. Aynı senaryo geçen sene de yaşanmış ve Galatasaray kasasına 8,5 milyon euro koymuştu. Bu para bu sezon biraz daha artacak.

EKSTRADAN 3 MİLYON EURO DAHA!
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'ın katsayı sıralamasında üzerinde bulunan Dinamo kiev, Basel ve Porto elendi.

Krasnodar'ın Porto'yu, 'ün Dinamo Kiev'i, LASK Linz'in de Basel'i elemesinin ardından, Sarı kırmızılı takım elde edeceği gelire 3 milyon 324 bin euro ekledi. Galatasaray'ın üzerinde olan PSV'yi de dün gece elenen Basel kupa dışına itmişti.

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