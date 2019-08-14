İstanbul'da dev buluşma... UEFA Süper Kupası bugün saat 22.00'de İstanbul'da oynanacak. İngilizler'in iki dev takımı Liverpool ile Chelsea saat 22.00'de Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un en büyük kozu Mohamed Salah olacak. Londra temsilcisi Chelsea'nin ise görünmez kahramanı Kante, hocası Lampard'ın en büyük kozu olacak.
50 BİN TARAFTAR İSTANBUL'DA
Dev şölen için 50 bin taraftar İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelen futbolseverlerin ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.
İZLEMEYEN KALMAYACAK
Dünyanın gözü İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak müthiş finalde olacak. 215 dünya televizyonu bugün oynanacak karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.
DÖRDÜNCÜ HAKEM ÇAKIR
UEFA Süper Kupası finalinin ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 100 milyon dolar olacak. Karşılaşmanın dördürdüncü hakemliğini ise gurumuz Cüneyt Çakır yapacak.
CHELSEA'DEN BEŞİKTAŞ TURU
İstanbul'a ilk gelen taraf Chelsea oldu. İngiliz ekibinin yıldız oyuncuları kalacakları Beşiktaş'ta tur attı.
SALAH'TAN TÜRKÇE MESAJ
Liverpool'da Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, sosyal medya hesabından Türkçe mesaj yayımladı. Salah, Türkçe karakterlerle "Merhaba Türkiye" yazdı.
CHELSEA LİVERPOOL'A KARŞI 3-2 ÖNDE
İKİ takım arasında oynanan 10. Avrupa kupası maçında Chelsea'nin 3, Liverpool'un 2 galibiyeti bulunuyor. Liverpool- Chelsea maçıyla Süper Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz takımı karşılaşacak.
1.9 MİLYAR EURO'LUK DEV FİNAL!
İki İngiliz takımının piyasa değeri yaklaşık 2 milyar Euro... Liverpool'un değeri 1.08 milyar, Chelsea'nin ise 835 milyon Euro. Kırmızılar rakibine göre önde.
EN DEĞERLİSİ MOHAMED SALAH
Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak süper finalde en değerli oyuncu Mohamed Salah... Liverpool'un Mısırlı yıldız golcüsünün değeri tam 150 milyon Euro.
TFF'DEN UEFA HEYETİNE YEMEK
TFF, UEFA Başkanı Ceferin için verilen yemeğe tam kadro katıldı. TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de yemeğe katılanlar arasındaydı.
İNGİLİZLER DEV MAÇA AKIN AKIN GELİYORLAR
Liverpool ve Chelsea taraftarları akın akın İstanbul'a geliyorlar... Beşiktaş, Taksim, Mecidiyeköy bölgesindeki otellerde doluluk oranının arttığı belirtilirken, İstanbul'da bugün özel güvenlik önlemleri alınacak. Stat çevresinde bazı bölgeler trafiğe kapanacak. İstanbul'da adeta kuş uçurtulmayacak.
KADIN HAKEM YÖNETECEK
Liverpool-Chelsea finalini kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. UEFA, dünyaya cinsiyet eşitliği mesajı verecek.
Liverpool ve Chelsea'li yıldızlar, Ampute Genç Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi. Salah, idman öncesi gençlere imza dağıttı.
50 BİN TARAFTAR İSTANBUL'DA
Dev şölen için 50 bin taraftar İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelen futbolseverlerin ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.
İZLEMEYEN KALMAYACAK
Dünyanın gözü İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak müthiş finalde olacak. 215 dünya televizyonu bugün oynanacak karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.
DÖRDÜNCÜ HAKEM ÇAKIR
UEFA Süper Kupası finalinin ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 100 milyon dolar olacak. Karşılaşmanın dördürdüncü hakemliğini ise gurumuz Cüneyt Çakır yapacak.
CHELSEA'DEN BEŞİKTAŞ TURU
İstanbul'a ilk gelen taraf Chelsea oldu. İngiliz ekibinin yıldız oyuncuları kalacakları Beşiktaş'ta tur attı.
SALAH'TAN TÜRKÇE MESAJ
Liverpool'da Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, sosyal medya hesabından Türkçe mesaj yayımladı. Salah, Türkçe karakterlerle "Merhaba Türkiye" yazdı.
CHELSEA LİVERPOOL'A KARŞI 3-2 ÖNDE
İKİ takım arasında oynanan 10. Avrupa kupası maçında Chelsea'nin 3, Liverpool'un 2 galibiyeti bulunuyor. Liverpool- Chelsea maçıyla Süper Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz takımı karşılaşacak.
1.9 MİLYAR EURO'LUK DEV FİNAL!
İki İngiliz takımının piyasa değeri yaklaşık 2 milyar Euro... Liverpool'un değeri 1.08 milyar, Chelsea'nin ise 835 milyon Euro. Kırmızılar rakibine göre önde.
EN DEĞERLİSİ MOHAMED SALAH
Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak süper finalde en değerli oyuncu Mohamed Salah... Liverpool'un Mısırlı yıldız golcüsünün değeri tam 150 milyon Euro.
TFF'DEN UEFA HEYETİNE YEMEK
TFF, UEFA Başkanı Ceferin için verilen yemeğe tam kadro katıldı. TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de yemeğe katılanlar arasındaydı.
İNGİLİZLER DEV MAÇA AKIN AKIN GELİYORLAR
Liverpool ve Chelsea taraftarları akın akın İstanbul'a geliyorlar... Beşiktaş, Taksim, Mecidiyeköy bölgesindeki otellerde doluluk oranının arttığı belirtilirken, İstanbul'da bugün özel güvenlik önlemleri alınacak. Stat çevresinde bazı bölgeler trafiğe kapanacak. İstanbul'da adeta kuş uçurtulmayacak.
KADIN HAKEM YÖNETECEK
Liverpool-Chelsea finalini kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. UEFA, dünyaya cinsiyet eşitliği mesajı verecek.
Liverpool ve Chelsea'li yıldızlar, Ampute Genç Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi. Salah, idman öncesi gençlere imza dağıttı.
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