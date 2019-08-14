Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 14.08.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 15:20

Bursa'dan Fransa'ya bir transfer daha

Umut Meraş'ın Le Havre ile anlaşmasından sonra Bursa'dan Fransa'ya bir transfer daha gerçekleşmek üzere... Yeşil beyazlı takımın stoperi 'a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden talip oldu.

Bursaspor'dan Fransa'ya bir transfer daha

Bursa'un milli savunmacısı 'a Fransız kulübü talip oldu. Oyuncunun transferi için görüşmeler ise devam ediyor.

Kulübü ile yollarını ayırmayı planlayan Ertuğrul Ersoy için yurt dışından gelen teklifler değerlendiriliyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, milli savunmacıyı transfer listesine alırken Metz Başkanı Bernard Serin ve asistanı ile birlikte Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'ın İstanbul'daki bir otelde görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Oyuncunun bonservis bedeli ile ilgili görüşmeler devam ederken, Bursaspor'un sonraki satıştan yüzde 30'luk pay istediği de gelen bilgiler arasında.

Öte yandan mevcut kadrosunda 3 stoper oyuncusuna sahip Metz Kulübü, daha önce Süper Lig'de de forma giyen John Boye ile yollarını ayırmak isterken, eski Sivassporlu oyuncuya Süper Lig ekiplerinin talip olduğu ve transferin gerçekleşmesi ihtimaline karşılık Fransız kulübünün takviye yapacağı öğrenildi.

Bilindiği üzere bu akşam UEFA Süper Kupası'nda Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getirecek mücadele için dünya futbolunun önemli isimleri İstanbul'da bir araya geliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBursaspor'dan Fransa'ya bir transfer daha
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri